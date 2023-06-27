Столтенбергу еще на год продлят срок на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, высока вероятность того, что срок его полномочий будет продлен 28 июня.

Дипломаты НАТО отмечают способность Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях, пишет портал. По их словам, продление срока полномочий генсека позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.