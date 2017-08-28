Столтенберг: ЕС с точки зрения безопасности зависим от НАТО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Европейский союз с точки зрения безопасности зависим и не справится без НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном газетой "Речь Посполита".

Касаясь общей европейской политики обороны, Столтенберг указал, что она должна быть "не конкуренцией для НАТО, а дополнением".

"Мы хотим иметь больше европейских сил, современных возможностей, повысить расходы на оборону. Но мы должны избегать дублирования, создания европейских командований или европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО", - сказал он.

По его словам, НАТО является гарантом коллективной обороны, и Европа зависит от альянса.

Он подчеркнул, что "после Brexit два государства (США и Великобритания - ред.), больше всех выделяющие на оборону, будут странами, находящимися за пределами ЕС".

"А три из четырех боевых групп на восточном фланге окажутся под командованием стран вне Евросоюза. Поэтому нет никакой возможности справиться без помощи этих членов НАТО, не входящих в ЕС", - заключил Столтенберг.