Столтенберг: Члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Государства - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока.

Государства - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока.

Как передает Report, об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал он.

По словам Столтенберга, он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.