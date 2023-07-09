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Столтенберг: Члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Столтенберг: Члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе Государства - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока.
Другие страны
9 июля 2023 г. 20:28
Столтенберг: Члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Государства - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока.

Как передает Report, об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал он.

По словам Столтенберга, он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “NATO üzvləri Vilnüsdə Ukrayna ilə bağlı vahid mövqe nümayiş etdirəcəklər”

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