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Столнтенберг: Страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО

Столнтенберг: Страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО, как это было с комиссией.
Другие страны
12 июля 2023 г. 14:56
Столнтенберг: Страны не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО

Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО, как это было с комиссией.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду созывать и председательствовать на этом Совете. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии", - сказал Столтенберг.

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Версия на английском языке Stoltenberg: Countries won't be able to block Ukraine-NATO Council meetings

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