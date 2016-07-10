Столкновения в Южном Судане – более 150 человек погибли

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли в результате столкновений, произошедших в Джубе между военными, лояльными президенту Южного Судана Салве Кииру, и бывшими повстанцами.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
Ранее агентство Reuters сообщало о 115 погибших.
Столкновения произошли во время переговоров Киира и Машара в резиденции президента. Оба политика заявили о том, что им не известны причины, которые привели к конфликту, и призвали своих сторонников к спокойствию.
News DepartmentАвтор новости
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