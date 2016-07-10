Столкновения в Южном Судане – более 150 человек погибли

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли в результате столкновений, произошедших в Джубе между военными, лояльными президенту Южного Судана Салве Кииру, и бывшими повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Ранее агентство Reuters сообщало о 115 погибших.

Столкновения произошли во время переговоров Киира и Машара в резиденции президента. Оба политика заявили о том, что им не известны причины, которые привели к конфликту, и призвали своих сторонников к спокойствию.