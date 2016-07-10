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    Столкновения в Южном Судане – более 150 человек погибли

    Столкновения произошли во время переговоров Киира и Машара в резиденции президента

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли в результате столкновений, произошедших в Джубе между военными, лояльными президенту Южного Судана Салве Кииру, и бывшими повстанцами. 

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Ранее агентство Reuters сообщало о 115 погибших.

    Столкновения произошли во время переговоров Киира и Машара в резиденции президента. Оба политика заявили о том, что им не известны причины, которые привели к конфликту, и призвали своих сторонников к спокойствию.

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