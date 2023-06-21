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Столкновения в Судане возобновились после завершения трехдневного перемирия

Столкновения в Судане возобновились после завершения трехдневного перемирия Боестолкновения между вооруженными силами Судана и противостоящей им группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) возобновились сразу после окончания трехдневного прекращения огня.
Другие страны
21 июня 2023 г. 20:34
Столкновения в Судане возобновились после завершения трехдневного перемирия

Боестолкновения между вооруженными силами Судана и противостоящей им группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) возобновились сразу после окончания трехдневного прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам жителей Хартума, в среду столкновения начались рано утром, они были сосредоточены вокруг штаб-квартиры разведслужб близ международного аэропорта Хартума. Также беспорядочные столкновения возникали и в других районах столицы. Бои также шли в районе города Омдурман.

Очередное перемирие начало действовать 18 июня и продлилось до среды. Оно было заключено при посредничестве Саудовской Аравии и США.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более трех тыс. человек, более шести тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

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