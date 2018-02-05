Столкновения в Конго: Из-за межэтнической вражды были убиты 26 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Конго на почве межэтнической вражды произошли столкновения, погибли по меньшей мере 26 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Xinhua News со ссылкой на источники в органах безопасности.
Согласно сообщению, бои прошли в провинции Итури (на востоке страны) неподалеку от города Буния. Представители народности Ленду напали на селение народности Хема.
По данным источников в правительстве провинции, были сожжены несколько домов.
В начале января в стране прошла волна протестов из-за отмены президентских выборов. В столкновениях с силовиками в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, погибли по меньшей мере семь человек.
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