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    Столкновения в Конго: Из-за межэтнической вражды были убиты 26 человек

    Бои прошли в провинции Итури на востоке страны© Foto: Military-today.com

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Конго на почве межэтнической вражды произошли столкновения, погибли по меньшей мере 26 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Xinhua News со ссылкой на источники в органах безопасности.

    Согласно сообщению, бои прошли в провинции Итури (на востоке страны) неподалеку от города Буния. Представители народности Ленду напали на селение народности Хема.

    По данным источников в правительстве провинции, были сожжены несколько домов.

    В начале января в стране прошла волна протестов из-за отмены президентских выборов. В столкновениях с силовиками в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, погибли по меньшей мере семь человек.

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