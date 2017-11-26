Столкновения с полицией в Исламабаде, есть погибший

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и по меньшей мере 130 получили ранения в результате разгона полицией акции протеста в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Активисты движения «Техрик-э-Лабаика» в Исламабаде уже третью неделю проводят сидячую акцию протеста на перекрестке Файзабад, блокируя основные улицы города.

Поводом для акции послужило решение властей внести противоречивые поправки в закон о выборах. В операции по разгону демонстрантов приняли участие около восьми тысяч полицейских.

Полиция применила против участников акции протеста водометы и слезоточивый газ. В ответ протестующие забросали полицейских камнями, в результате чего погиб один сотрудник полиции, получивший ранение в голову.

Преподаватель Пакистанского медицинского института, доктор Алтаф Хусейн сообщил агентству «Анадолу», что всего в ходе разгона акции протеста пострадали 130 человек, в том числе 45 полицейских. Задержаны 150 демонстрантов.