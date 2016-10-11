Столкновения между студентами и полицией прошли в Йоханнесбурге

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В ЮАР в понедельник произошли столкновения полиции со студентами, которые требуют введения бесплатного образования в университете Йоханнесбурга.

Как передает Report со ссылкой Reuters,университет уже был закрыт из-за волнений студентов, но вновь открылся на прошлой неделе.

Демонстранты бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. В итоге полиция открыла огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Столкновения произошли в районе, где расположен университет. Местное телевидение показало кадры, где несколько человек пытались перевернуть автобус в центре Йоханнесбурга, а затем подожгли его.

Протесты продолжаются больше недели. Студенты требуют снизить плату за обучение, которая является непомерно высокой для многих из них.

Протесты начались после того, как правительство президента Джейкоба Зумы заявило, что будет продолжать субсидировать расходы университетов на бедных студентов, но не может позволить бесплатное высшее образование для всех.