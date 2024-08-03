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Столкновения крайне правых активистов с полицией произошли в Сандерленде

Столкновения крайне правых активистов с полицией произошли в Сандерленде Протестные акции с участием английских националистов прошли в городе Сандерленд на северо-востоке Англии.
Другие страны
3 августа 2024 г. 01:49
Столкновения крайне правых активистов с полицией произошли в Сандерленде

Протестные акции с участием английских националистов прошли в городе Сандерленд на северо-востоке Англии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

В манифестации приняли участие по меньшей мере несколько сотен человек, многие из них принесли с собой флаги Англии и Великобритании, выкрикивая лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон), который, согласно газете The Guardian, покинул страну 28 июля на фоне судебного преследования. Отмечается, что протестующие забросали полицейских камнями и пивными бутылками. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

По данным агентства PA, протестующие также подожгли несколько автомобилей и атаковали полицейских огнетушителями, есть пострадавшие. В свою очередь радиостанция LBC сообщила, что в результате действий активистов произошел пожар в здании центрального отделения полиции Сандерленда.

Sky News указал, что власти Сандерленда на этом фоне призвали горожан не совершать поездки в центральную часть города в связи с риском крупных беспорядков.

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