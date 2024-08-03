Столкновения крайне правых активистов с полицией произошли в Сандерленде

Протестные акции с участием английских националистов прошли в городе Сандерленд на северо-востоке Англии.

Протестные акции с участием английских националистов прошли в городе Сандерленд на северо-востоке Англии.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News.

В манифестации приняли участие по меньшей мере несколько сотен человек, многие из них принесли с собой флаги Англии и Великобритании, выкрикивая лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон), который, согласно газете The Guardian, покинул страну 28 июля на фоне судебного преследования. Отмечается, что протестующие забросали полицейских камнями и пивными бутылками. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

По данным агентства PA, протестующие также подожгли несколько автомобилей и атаковали полицейских огнетушителями, есть пострадавшие. В свою очередь радиостанция LBC сообщила, что в результате действий активистов произошел пожар в здании центрального отделения полиции Сандерленда.

Sky News указал, что власти Сандерленда на этом фоне призвали горожан не совершать поездки в центральную часть города в связи с риском крупных беспорядков.