​Столицу Венесуэлы объявили самым опасным городом

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Венесуэльская столица — Каракас – была признана самым опасным и жестоким годом в мире, который "сверг" с пьедестала второй крупнейший город Гондураса Сан-Педро-Сула.

Как передает Report со ссылкой на El Mundo, об этом сообщила мексиканская организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию".

Согласно четырехлетнему исследованию, в Каракасе было зафиксировано 119,87 убийств на 100 тыс. жителей. При этом в Сан-Педро-Сула насчитывается 111,03 убийств на 100 тыс. человек.

По словам криминалиста Луиса Искеля, число убийство в Каракасе в 12 раз превышает показатель Всемирной организации здравоохранения "эпидемии преступного насилия".