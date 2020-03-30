Столицу Индонезии закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Власти Индонезии с сегодняшнего дня закрывают столицу на карантин в связи с масштабным ростом числа инфицированных коронавирусом в стране. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор соседней провинции Западная Ява Ридван Камиль.

По его словам, "в минувшие выходные полиция провела учения по ограничению движения транспорта, а также выставила кордоны на въезде в Джакарту". Чиновник также отметил, что, "кроме столицы, карантин будет объявлен и в тех провинциях, где число заразившихся стремительно увеличивается".

Джакарта стала эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано 675 случаев - более половины от всех заболевших в Индонезии, население которой приближается к 270 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на более чем 170 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.