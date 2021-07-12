Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19

Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причиной введения в действие ограничений стал рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в Ханое за счет передачи инфекции от прибывающих в столицу жителей регионов с высокой опасностью заражения и недостаточным соблюдением мер эпидемиологической безопасности жителями Ханоя, говорится в сообщении.

С 13 июля закрываются все рестораны и другие заведения общепита, которые смогут теперь только продавать готовые блюда навынос, а также салоны красоты и парикмахерские, в дополнение к уже закрытым городским паркам.

Закрытие заведений общепита произошло всего через неделю после того, как им было разрешено открыться и обслуживать посетителей на 20% посадочных мест после предыдущего локдауна.