Столица Венесуэлы осталась без воды и телефонной связи

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Отключение электричества привело к серьезным проблемам с водоснабжением и телефонной связью в Каракасе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Столица Венесуэлы регулярно испытывает перебои с электричеством, поэтому большинство общественных зданий имеют собственные источники питания, которые обеспечивают базовое освещение и водоснабжение. Однако основная часть жилого сектора запасных источников электричества лишена. У многих в квартирах отсутствует вода.

С 7 марта не работает метро.

Плохо функционирует также сотовая телефонная связь из-за того, что в результате отключения электричества перестали работать многие передающие сигнал вышки.

До многих людей в последние часы невозможно дозвониться, резко ухудшилось качество работы интернета, многие национальные сайты не открываются. Не работают также некоторые местные телеканалы.