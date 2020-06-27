Столица США может стать штатом

Палата представителей конгресса США проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против - 180.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, таким образом, американская столица Вашингтон может получить расширенные права, как отдельный штат.

Документ должен получить одобрение сената, а затем его направят на подпись президенту. Однако в сенате, в отличие от нижней палаты, большинство у Республиканской партии, которая уже высказывалась против предоставления Вашингтону статуса штата.

Пока американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов. Это не позволяет жителям города избирать своих представителей в федеральный конгресс.