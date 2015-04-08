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    ​Столица Йемена Сана подверглась авиаударам

    В Йемене продолжается операция Буря решимости

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Йемене продолжается операция "Буря решимости", начатая под руководством Саудовской Аравией против хуситов.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, истребители нанесли удары по некоторым позициям в районе Аль-Джараф в столице Сане.

    Во время бомбардировки некоторым населенным пунктам был нанесен ущерб.

    Вслед за бомбардировкой во многих домах в районе произошел пожар, в район были привлечены пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

    Отмечается, что под прицелом ударов были оружейные склады хуситского движения "Ансаруллах".

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