​Столица Йемена Сана подверглась авиаударам

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Йемене продолжается операция "Буря решимости", начатая под руководством Саудовской Аравией против хуситов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, истребители нанесли удары по некоторым позициям в районе Аль-Джараф в столице Сане.

Во время бомбардировки некоторым населенным пунктам был нанесен ущерб.

Вслед за бомбардировкой во многих домах в районе произошел пожар, в район были привлечены пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что под прицелом ударов были оружейные склады хуситского движения "Ансаруллах".