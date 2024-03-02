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Стоимость страховки судов, прокладывающих кабели в Красном море, резко выросла

Стоимость страховки судов, прокладывающих кабели в Красном море, резко выросла Стоимость страхования судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей связи вблизи Йемена, резко выросла из-за связанной с атаками хуситов напряженной обстановки в Красном море.
Другие страны
2 марта 2024 г. 19:23
Стоимость страховки судов, прокладывающих кабели в Красном море, резко выросла

Стоимость страхования судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей связи вблизи Йемена, резко выросла из-за связанной с атаками хуситов напряженной обстановки в Красном море.

Как передает Report об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Низкая скорость движения кабельных судов делает прокладку новых линий в спорных водах опасной и дорогостоящей", — указывает издание. По сведениям WSJ, стоимость страховки достигает $150 тыс. в день, что существенно выше предыдущих показаний.

WSJ сообщает, что для уменьшения потенциальных рисков компании, занимающиеся прокладкой кабелей в регионе, запрашивают разрешение на работу у обеих сторон конфликта — и у международно признанного йеменского правительства, и у мятежников-хуситов.

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