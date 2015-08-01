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    Стоимость компании Uber оценивается в $51 млрд

    Uber смогла привлечь еще $1 млрд, в результате чего общий объем финансирования составил более $5 млрд

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/Стоимость компании - разработчика мобильного приложения для вызова такси Uber оценивается в $51 млрд после последнего размещения ценных бумаг, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    Как отмечается, Uber смогла привлечь еще $1 млрд, в результате чего общий объем финансирования составил более $5 млрд.

    В сообщении говорится, что в качестве инвесторов выступили Microsoft Corp. и Bennett Coleman & Co.

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