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Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн

Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн Совокупная стоимость 100 крупнейших индийских брендов выросла за минувший год и приблизилась к отметке $2 трлн.
Другие страны
8 июня 2023 г. 08:57
Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн

Совокупная стоимость 100 крупнейших индийских брендов выросла за минувший год и приблизилась к отметке $2 трлн.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Brand Finance.

Самым дорогим брендом страны остался конгломерат Tata Group – его стоимость за год подскочила на 10,3% и составила $26,4 млрд. Он занимает седьмое место в общемировом списке самых дорогих брендов.

Второе место занял разработчик ПО Infosys – стоимость бренда компании оценена в $13,01 млрд. На третьей строчке осталась страховая компания Life Insurance Corporation ($9,76 млрд). На четвертое место в рейтинге поднялся бренд оператора связи Airtel ($7,53 млрд), на пятое опустился конгломерат Reliance Industries ($7,36 млрд).

Самый значительный рост продемонстрировал бренд одежды Raymond: его стоимость взлетела на 83% и достигла $273 млн, благодаря чему компания заняла 94-е место в рейтинге.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan brendlərinin dəyəri 2 trilyon dollara yaxınlaşıb

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