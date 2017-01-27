Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Стоимость Белого дома, выросла на 15% с 2009 года, когда 44-й президент Барак Обама впервые вступил в должность главы государства, сообщает Report со ссылкой на "Вести".

При вступлении Дональда Трампа на должность 45-го президента США, он получил ключи от комплекса стоимостью около 400 млн долларов США со 132 комнатами, 35 ванными комнатами и тремя лифтами - все это расположено на более чем 7 гектарах земли.

Такие данные приводит интернет-сайт о недвижимости компании Zillow, которая оценивает ценность недвижимости исходя из физических объектов и их состояния, окрестностях и ситуации на рынке.

Трамп, который также проживает в пентхаусе стоимостью 100 млн долларов США, отделанном золотом, ранее заявил, что после инаугурации не будет многое менять в Белом доме, а ограничится лишь установкой сенсорного управления.