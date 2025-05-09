Стивен Виткофф: Трамп может применить военную силу для ускорения переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию военному вмешательству.

Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию военному вмешательству.

Как передает Report , об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без прямых переговоров.

"Если мы не будем разговаривать с ним (президентом России Владимиром Путиным - ред.), как тогда можно добиться решения? Это невозможно. Поэтому утверждение о том, что с ним не стоит вести переговоры, - абсурдно", - отметил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что президент Дональд Трамп мог бы прибегнуть к использованию военной силы для ускорения переговорного процесса по Украине, однако считает такой подход "контрпродуктивным":

"Диалог и дипломатия - это путь к успешному урегулированию конфликта".