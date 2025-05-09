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Стивен Виткофф: Трамп может применить военную силу для ускорения переговоров по Украине

Стивен Виткофф: Трамп может применить военную силу для ускорения переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию военному вмешательству.
Другие страны
9 мая 2025 г. 19:17
Стивен Виткофф: Трамп может применить военную силу для ускорения переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию военному вмешательству.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без прямых переговоров.

"Если мы не будем разговаривать с ним (президентом России Владимиром Путиным - ред.), как тогда можно добиться решения? Это невозможно. Поэтому утверждение о том, что с ним не стоит вести переговоры, - абсурдно", - отметил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что президент Дональд Трамп мог бы прибегнуть к использованию военной силы для ускорения переговорного процесса по Украине, однако считает такой подход "контрпродуктивным":

"Диалог и дипломатия - это путь к успешному урегулированию конфликта".

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Версия на азербайджанском языке Stiven Uitkoff : Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesini sürətləndirmək üçün hərbi gücdən istifadə edə bilər

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