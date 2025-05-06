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Стивен Уиткофф: Очередной раунд переговоров с Ираном может пройти 10-11 мая

Стивен Уиткофф: Очередной раунд переговоров с Ираном может пройти 10-11 мая Четвертый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана может пройти на этих выходных, 10-11 мая.
Другие страны
6 мая 2025 г. 04:59
Стивен Уиткофф: Очередной раунд переговоров с Ираном может пройти 10-11 мая

Четвертый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана может пройти на этих выходных, 10-11 мая.

Как передает Report со ссылкой на портал Axios, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Уиткофф сообщил мне, что США пытаются согласовать проведение четвертого раунда переговоров по ядерной сфере с Ираном на этих выходных", - написал он. "Если этого не произойдет, то только из-за поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток", - сказал спецпосланник.

По его словам, переговоры с Ираном носят позитивный характер. "Мы добиваемся определенного прогресса. Я надеюсь, что они переговоры движутся в правильном направлении. Президент хочет, чтобы проблема была решена дипломатическим путем, если это возможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы они продвигались", - сказал Уиткофф.

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