Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг планирует полететь в космос в рамках программы компании Virgin Galactic. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом ученый заявил в интервью Good Morning Britain.

Virgin Galactic планирует запустить программу туристических суборбитальных космических полётов для всех желающих. В будущем компания также намерена предложить клиентам орбитальные полёты.

"Полет в космос сделает меня счастливым. Я думал, что никто не захочет брать меня, но Ричард Брэнсон (глава Virgin Galactic — ред.) предложил мне место в Virgin Galactic, и я моментально согласился", — заявил Хокинг.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда врачи считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг ведет активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.