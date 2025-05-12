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Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата Идана Александра с гражданством США.
Другие страны
12 мая 2025 г. 14:48
Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата Идана Александра, имеющего американское гражданство.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet.

"Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Израиль. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами на фоне готовности (палестинского движения ХАМАС) освободить заложника", - говорится в сообщении.

Уиткофф планирует позже встретиться с Иданом Александром и его семьей после того, как ХАМАС его освободит.

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