Стив Уиткофф передал ХАМАС новые предложения по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС изучает новые предложения по перемирию и урегулированию ситуации с заложниками в секторе Газа, переданные спецпослаником США Стивом Уиткоффом.

Палестинское движение ХАМАС изучает новые предложения по перемирию и урегулированию ситуации с заложниками в секторе Газа, переданные спецпослаником США Стивом Уиткоффом.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом говорится в коммюнике движения.

"Руководство ХАМАС получило новые предложения от Уиткоффа и внимательно их изучает на предмет соответствия интересам жителей Газы, а также чтобы они привели к постоянному прекращению огня", - сказано в сообщении.

Напомним, что накануне Уиткофф сообщал о намерении передать новые предложения, высказав при этом надежду на то, что они будут приняты обеими сторонами конфликта. При этом он не упомянул о каких-либо сроках. В то же время ряд арабских СМИ написали, что речь идет о перемирии на 60 дней и освобождении десяти живых израильских заложников, а также об обсуждении возможности введения режима постоянного прекращения огня.