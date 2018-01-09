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    Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году крупнейший ущерб за всю историю страны

    В прошлом году потери от ураганов составили 265 млрд долларов США

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Стихийные бедствия в 2017 году нанесли США самый крупный ущерб за всю историю страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете администрации США.

    Отмечается, что череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в 306 млрд долларов США. Это значительно превышает предыдущий "рекорд" в 215 млрд долларов США, зафиксированный в 2005 году.

    Уточняется, что в 2017 году потери от ураганов составили 265 млрд долларов США.

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