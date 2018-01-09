Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году крупнейший ущерб за всю историю страны

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Стихийные бедствия в 2017 году нанесли США самый крупный ущерб за всю историю страны.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете администрации США.

Отмечается, что череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в 306 млрд долларов США. Это значительно превышает предыдущий "рекорд" в 215 млрд долларов США, зафиксированный в 2005 году.

Уточняется, что в 2017 году потери от ураганов составили 265 млрд долларов США.