Выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии, как передает Report со ссылкой на РИА Новости заявил премьер страны Зоран Заев.

Выборы главы государства проходили в воскресенье с 7.00 (9.00 по бакинскому времени) до 19.00 (21.00 по бакинскому времени). Правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 512 участках. В субботу прошло досрочное волеизъявление в диппредставительствах Северной Македонии за рубежом, тюрьмах и больницах.

"С сегодняшнего дня ничего больше не так, как раньше, никто больше не может стать на пути прогресса и перспектив. По результатам подсчета 96,5% голосов Стево Пендаровски получил свыше 423 тысяч голосов, а Силяновска-Давкова немногим более 368 тысяч голосов", - заявил Заев в избирательном штабе.

"Стево Пендаровски – президент всех граждан Северной Македонии", - подчеркнул Заев. Он добавил, что с новым главой государства Скопье вскоре вступит в НАТО и начнет переговоры о вступлении в ЕС.

После этого в штабе СДСМ началось празднование победы.