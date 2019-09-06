Первый министр Шотландии намерена провести повторный референдум о независимости в cледующем году

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена добиться проведения повторного референдума по вопросу о выходе автономии из состава Соединенного Королевства уже в 2020 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят обрести независимость", - ответила она на вопрос немецкой газеты Deutsche Welle, будет ли Шотландская национальная партия (ШНП) добиваться плебисцита.

Н.Стерджен считает, что сейчас сможет заручиться поддержкой Брюсселя в вопросе отделения от Великобритании.

"Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС поприветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - заявила министр.

Данные социологических опросов, опубликованные в августе 2019 года, показывают, что число сторонников независимости среди шотландцев впервые за два года превысило число противников отделения страны от Великобритании.

Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном.