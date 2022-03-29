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"Стелс-омикрон" стал доминирующей версией штамма коронавируса в США

"Стелс-омикрон" стал доминирующей версией штамма коронавируса в США Версия штамма коронавируса "омикрон" BA.2, или "стелс-омикрон", стала преобладающей в Соединенных Штатах.
Другие страны
29 марта 2022 г. 20:55
Стелс-омикрон стал доминирующей версией штамма коронавируса в США

Версия штамма коронавируса "омикрон" BA.2, или "стелс-омикрон", стала преобладающей в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные во вторник данные Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По сведениям медицинского регулятора, за прошедшую неделю на эту версию штамма пришлось 54.9% всех случаев заражения. Еще у 40,4% заболевших была выявлена другая версия штамма BA 1.1, на основной штамм "омикрона" приходится лишь 4,7% случаев инфицирования. Случаев инфицирования штаммом "дельта" за период с 20 по 26 марта в Соединенных Штатах не выявлено.

Наибольший процент заражений "стелс-омикроном" фиксируется на Восточном побережье США, где на эту версию штамма приходится более 70% случаев инфицирования.

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