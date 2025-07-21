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Stellantis сообщила об убытках в €300 млн от пошлин США

Stellantis сообщила об убытках в €300 млн от пошлин США Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Maserati, Chrysler и Jeep, понес убытки в размере €300 млн в результате введенных США дополнительных импортных пошлин.
Другие страны
21 июля 2025 г. 18:58
Stellantis сообщила об убытках в €300 млн от пошлин США

Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Maserati, Chrysler и Jeep, понес убытки в размере €300 млн в результате введенных США дополнительных импортных пошлин.

Как передает Report, об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Согласно подсчетам, чистые убытки концерна за первое полугодие составили €2,3 млрд. С апреля по июнь Stellantis поставил в США 322 тыс. автомобилей, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего за второй квартал 2025 года концерн отгрузил по всему миру примерно 1,4 млн авто, зафиксировав снижение на 6% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Кроме того, на 10% за указанные три месяца в сравнении с прошлогодними показателями упал и объем общемировых продаж.

В релизе Stellantis говорится, что во втором квартале также снизились и поставки авто в страны ЕС. При этом отмечается, что компания нарастила количество направленных в другие регионы машин на 22% по сравнению с периодом с апреля по июнь прошлого года. В основном этого удалось добиться за счет увеличения отгрузок в страны Ближнего Востока и Африки на 30%, а также в Латинскую Америку - на 20%.

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