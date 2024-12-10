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Stellantis построит в Испании завод аккумуляторов за 4 млрд евро

Stellantis построит в Испании завод аккумуляторов за 4 млрд евро Stellantis договорился с китайским производителем аккумуляторов для электротранспорта Contemporary Amperex Technology (CATL) о создании совместного предприятия в Испании. В рамках соглашения нидерландский автоконцерн инвестирует в проект до 4,1 млрд евро.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 16:55
Stellantis построит в Испании завод аккумуляторов за 4 млрд евро

Stellantis договорился с китайским производителем аккумуляторов для электротранспорта Contemporary Amperex Technology (CATL) о создании совместного предприятия в Испании. В рамках соглашения нидерландский автоконцерн инвестирует в проект до 4,1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", СП Stellantis и CATL построит завод литий-железо-фосфатных аккумуляторов в Сарагосе.

Выпуск аккумуляторов должен начаться к концу 2026 года, а проектная мощность завода составляет 50 ГВт/ч в год.

CATL - крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей с рыночной долей 36,8%. У китайской компании уже есть два завода в Европе - в Германии и Венгрии, которые используются для локализации производства и поставок на европейский рынок.

Испания еще в 2020 году анонсировала план по привлечению производства в стране электромобилей и аккумуляторов для них. Общий объем фонда составил 5 млрд евро, из них порядка 300 млн евро получил Stellantis.

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