Stellantis и CATL инвестируют 4,1 млрд евро в завод по производству батарей в Испании

Автомобильный концерн Stellantis и китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) создают СП для строительства предприятия по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов в испанской Капароке.

Автомобильный концерн Stellantis и китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) создают СП для строительства предприятия по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов в испанской Капароке.

Как сообщает Report со ссылкой на финмаркет, объем инвестиций в СП, в котором у партнеров будут равные доли, составит до 4,1 млрд евро.

"Предприятие, спроектированное с расчетом на полную углеродную нейтральность, будет построено в несколько этапов в рамках нескольких инвестиционных планов", - говорится в сообщении.

Завод, как ожидается, начнет производство к концу 2026 года.

Его производственные мощности будут рассчитаны на выпуск аккумуляторов совокупной ёмкостью до 50 гигаватт-часов в год. Реальные объемы производства будут зависеть от ситуации на европейском рынке электромобилей, а также от дальнейшей поддержки властей Испании и Евросоюза.

Завод планирует стать углеродно-нейтральным, по-видимому, за счет использования солнечной, ветровой и гидроэнергии.

CATL уже производит аккумуляторы на двух европейских заводах в Германии и Венгрии.