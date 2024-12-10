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Stellantis и CATL инвестируют 4,1 млрд евро в завод по производству батарей в Испании

Stellantis и CATL инвестируют 4,1 млрд евро в завод по производству батарей в Испании Автомобильный концерн Stellantis и китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) создают СП для строительства предприятия по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов в испанской Капароке.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 15:12
Stellantis и CATL инвестируют 4,1 млрд евро в завод по производству батарей в Испании

Автомобильный концерн Stellantis и китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) создают СП для строительства предприятия по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов в испанской Капароке.

Как сообщает Report со ссылкой на финмаркет, объем инвестиций в СП, в котором у партнеров будут равные доли, составит до 4,1 млрд евро.

"Предприятие, спроектированное с расчетом на полную углеродную нейтральность, будет построено в несколько этапов в рамках нескольких инвестиционных планов", - говорится в сообщении.

Завод, как ожидается, начнет производство к концу 2026 года.

Его производственные мощности будут рассчитаны на выпуск аккумуляторов совокупной ёмкостью до 50 гигаватт-часов в год. Реальные объемы производства будут зависеть от ситуации на европейском рынке электромобилей, а также от дальнейшей поддержки властей Испании и Евросоюза.

Завод планирует стать углеродно-нейтральным, по-видимому, за счет использования солнечной, ветровой и гидроэнергии.

CATL уже производит аккумуляторы на двух европейских заводах в Германии и Венгрии.
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