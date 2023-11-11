Стефанишина: Украине к январю нужна ясность насчет 50 млрд евро от ЕС

Задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере €50 млрд могут ударить по макроэкономической стабильности страны, Киев хотел бы понимать, что произойдет к январю 2024 года.

Задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере €50 млрд могут ударить по макроэкономической стабильности страны, Киев хотел бы понимать, что произойдет к январю 2024 года.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-выступления на конференции Global Boardroom, организованной газетой The Financial Times.

"Время поджимает, и нам нужно понимать, что произойдет 1 января, как мы будем работать, производить необходимые выплаты", - сказала она. Стефанишина добавила, что отсутствие такого понимания "ведет к нарушениям в макроэкономической стабильности".

Вице-премьер Украины при этом не стала отвечать на вопрос, обсуждались ли перспективы одобрения программы помощи Евросоюза во время визита в Киев председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен неделю назад и получили ли представители Киева какие-либо обещания на этот счет от главы Еврокомиссии. "Мы понимаем, что этот вопрос будет решаться лидерами на предстоящем саммите", - отметила она.

Стефанишина в то же время выразила уверенность, что в итоге лидерами ЕС будет принято положительное решение. "Мы настроены позитивно в этом вопросе", - подчеркнула вице-премьер.