Стефан Дюжаррик: Генсек ООН проводит обсуждения с различными официальными лицами Ирана

Генеральный секретарь ООН проводит за закрытыми дверями обсуждения с различными официальными лицами Ирана.

Генеральный секретарь ООН проводит за закрытыми дверями обсуждения с различными официальными лицами Ирана.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в своем заявлении для журналистов.

По его словам, Тегерану следует приложить усилия для решения вопроса на правовом уровне и устранения проблем, в частности, связанных с правами женщин и девочек.

"Хочу повторить ту же мысль, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказывал с тех пор, как в Иране начались протесты: это обеспечение права людей на мирные демонстрации. В связи с этим Генеральный секретарь напрямую передавал свои послания лидерам Ирана, и мы будем продолжать это делать. В то же время генсек ведет переговоры за закрытыми дверями с различными иранскими официальными лицами", - добавил Стефан Дюжаррик.