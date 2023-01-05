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Стефан Дюжаррик: Генсек ООН проводит обсуждения с различными официальными лицами Ирана

Стефан Дюжаррик: Генсек ООН проводит обсуждения с различными официальными лицами Ирана Генеральный секретарь ООН проводит за закрытыми дверями обсуждения с различными официальными лицами Ирана.
Другие страны
5 января 2023 г. 03:56
Стефан Дюжаррик: Генсек ООН проводит обсуждения с различными официальными лицами Ирана
Flickr/ UN Geneva

Генеральный секретарь ООН проводит за закрытыми дверями обсуждения с различными официальными лицами Ирана.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в своем заявлении для журналистов.

По его словам, Тегерану следует приложить усилия для решения вопроса на правовом уровне и устранения проблем, в частности, связанных с правами женщин и девочек.

"Хочу повторить ту же мысль, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказывал с тех пор, как в Иране начались протесты: это обеспечение права людей на мирные демонстрации. В связи с этим Генеральный секретарь напрямую передавал свои послания лидерам Ирана, и мы будем продолжать это делать. В то же время генсек ведет переговоры за закрытыми дверями с различными иранскими официальными лицами", - добавил Стефан Дюжаррик.

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Версия на азербайджанском языке Stefan Düjarrik: “BMT-nin baş katibi müxtəlif İran rəsmiləri ilə müzakirələr aparır”

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