Стефан Дюжаррик: Генсек ООН проводит обсуждения с различными официальными лицами Ирана

Генеральный секретарь ООН проводит за закрытыми дверями обсуждения с различными официальными лицами Ирана.
Как сообщает американское бюро
По его словам, Тегерану следует приложить усилия для решения вопроса на правовом уровне и устранения проблем, в частности, связанных с правами женщин и девочек.
"Хочу повторить ту же мысль, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказывал с тех пор, как в Иране начались протесты: это обеспечение права людей на мирные демонстрации. В связи с этим Генеральный секретарь напрямую передавал свои послания лидерам Ирана, и мы будем продолжать это делать. В то же время генсек ведет переговоры за закрытыми дверями с различными иранскими официальными лицами", - добавил Стефан Дюжаррик.