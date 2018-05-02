Ставка ФРС США сохранена на уровне 1,5-1,75%

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Report.

В то же время в ФРС отметили, что в среднесрочной перспективе американская инфляция поднимется до таргета в 2%, а рынок труда и рост экономической активности будут укрепляться.

Темпы роста потребительских расходов уже замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, инвестиции в основной капитал быстро растут. «Рыночные показатели инфляционной компенсации остаются низкими. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились», - приводит данные коммюнике Интерфакс.