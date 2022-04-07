Старый порядок себя изжил: что ожидает формат G20

Чем меньше остается времени до очередного саммита G20 ("Большой двадцатки"), тем активнее обсуждается вопрос, будет ли присутствовать на заседании Россия.
Еще с 2014 года Россия лишилась возможности участвовать на заседаниях "Большой восьмерки" (G8), когда западные страны в знак протеста против оккупации Крыма исключили РФ из клуба и стали проводить встречи в формате G7.
И вполне возможно, что подобное может произойти с Россией и в "Большой двадцатке".
В целом, после начала военных действий России в Украине все больше стран отказываются вести сотрудничество с Москвой. Примером чему можно считать вывод РФ из Совета Европы и демонстративный уход из зала участников заседания Совета ООН по правам человека в Женеве во время онлайн выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 1 марта.
В преддверии заседания "Большой двадцатки", министр финансов США Джанет Йеллен объявила об отказе участия на встречах в рамках G20, на которых будет представлена Россия.
"Президент Байден ясно дал понять, что Россия не может вести себя как обычно ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии [в настоящее время председательствует в G20], что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будет представлена Россия", - заявила Йеллен.
Помимо США, в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна намереваемся принять надлежащие шаги в тесном сотрудничестве со странами G7 и страной-председателем G20 Индонезией, подчеркнув, что японские власти также будут принимать во внимание недавнее совместное заявление лидеров G7, в котором подчеркивалось, что международным организация и многосторонним форумам больше не следует вести сотрудничество с Россией в обычном порядке из-за ситуации в Украине.
Тогда как сама Индонезия как председатель G20 в 2022 году объявила о решении пригласить все страны «Большой двадцатки», включая Россию на саммит клуба, который пройдет 15–16 ноября на Бали.
Комментируя этот вопрос, американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман сказала, что G20 в принципе должен состоять из 20 экономически лидирующих развитых стран в мире, которые сотрудничают по разрешению глобальных проблем. С учетом слабой экономики РФ, возникает вопрос, почему она вообще состоит членом данного союза. При этом она отмечает, что "если речь идет исключительно о территории, то конечно Россия подходит, но население не так уж и велико, а уровень участия в международной торговле, в основном, основан на сырье и нефтегазовых продуктах".
"К сожалению, нет четкого механизма по исключению провинившихся членов клуба, как это было, например с G8, исключившей Россию уже давно и ставшей G7. Это создает неловкие ситуации, как например бойкот общих сборов, внутренние дрязги, и невозможность разрешения разных вопросов из-за конфликта интересов. Все это указывает на то, что старый порядок международных организаций себя изжил; нужны новые структуры, которое позволят вводить ответственность за нарушения внутренних кодексов", - сказала Цукерман.
В заключение эксперт отметила, что в целом сложившаяся ситуация кризисная, однако вряд ли она будет использована для реформ структуры "Большой двадцатки".