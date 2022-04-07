Старый порядок себя изжил: что ожидает формат G20

Чем меньше остается времени до очередного саммита G20 ("Большой двадцатки"), тем активнее обсуждается вопрос, будет ли присутствовать на заседании Россия.

Чем меньше остается времени до очередного саммита G20 ("Большой двадцатки"), тем активнее обсуждается вопрос, будет ли присутствовать на заседании Россия.

Еще с 2014 года Россия лишилась возможности участвовать на заседаниях "Большой восьмерки" (G8), когда западные страны в знак протеста против оккупации Крыма исключили РФ из клуба и стали проводить встречи в формате G7.

И вполне возможно, что подобное может произойти с Россией и в "Большой двадцатке".

В целом, после начала военных действий России в Украине все больше стран отказываются вести сотрудничество с Москвой. Примером чему можно считать вывод РФ из Совета Европы и демонстративный уход из зала участников заседания Совета ООН по правам человека в Женеве во время онлайн выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 1 марта.

В преддверии заседания "Большой двадцатки", министр финансов США Джанет Йеллен объявила об отказе участия на встречах в рамках G20, на которых будет представлена Россия.

"Президент Байден ясно дал понять, что Россия не может вести себя как обычно ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии [в настоящее время председательствует в G20], что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будет представлена Россия", - заявила Йеллен.

Помимо США, в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна намереваемся принять надлежащие шаги в тесном сотрудничестве со странами G7 и страной-председателем G20 Индонезией, подчеркнув, что японские власти также будут принимать во внимание недавнее совместное заявление лидеров G7, в котором подчеркивалось, что международным организация и многосторонним форумам больше не следует вести сотрудничество с Россией в обычном порядке из-за ситуации в Украине.

Тогда как сама Индонезия как председатель G20 в 2022 году объявила о решении пригласить все страны «Большой двадцатки», включая Россию на саммит клуба, который пройдет 15–16 ноября на Бали.

Комментируя этот вопрос, американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман сказала, что G20 в принципе должен состоять из 20 экономически лидирующих развитых стран в мире, которые сотрудничают по разрешению глобальных проблем. С учетом слабой экономики РФ, возникает вопрос, почему она вообще состоит членом данного союза. При этом она отмечает, что "если речь идет исключительно о территории, то конечно Россия подходит, но население не так уж и велико, а уровень участия в международной торговле, в основном, основан на сырье и нефтегазовых продуктах".

"К сожалению, нет четкого механизма по исключению провинившихся членов клуба, как это было, например с G8, исключившей Россию уже давно и ставшей G7. Это создает неловкие ситуации, как например бойкот общих сборов, внутренние дрязги, и невозможность разрешения разных вопросов из-за конфликта интересов. Все это указывает на то, что старый порядок международных организаций себя изжил; нужны новые структуры, которое позволят вводить ответственность за нарушения внутренних кодексов", - сказала Цукерман.

В заключение эксперт отметила, что в целом сложившаяся ситуация кризисная, однако вряд ли она будет использована для реформ структуры "Большой двадцатки".