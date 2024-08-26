Стартовало 53-е заседание Форума тихоокеанских островов

Лидеры 18 островных государств территории Океании, включая Австралию и Новую Зеландию, собрались в Королевстве Тонга, где сегодня стартовал 53-ий Форум Тихоокеанских Островов - главное политическое событие в этом регионе.

Лидеры 18 государств и территорий Океании, включая Австралию и Новую Зеландию, собрались в Королевстве Тонга, где сегодня стартовало 53-е заседание Форума тихоокеанских островов (Pacific Islands Forum) - главное политическое событие в этом регионе.

Как передает Report со ссылкой на CGTN, в этом году встреча пройдет под председательством премьер-министра Тонги Сиаоси Совалени.

В мероприятии также принимает участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В своей вступительной речи он поблагодарил участников за усилия по охране и защите морских территорий, а также борьбе с глобальным изменением климата.

Участники Форума тихоокеанских островов придерживаются принятой стратегии по достижению к 2050 году общего благосостояния всех народов "голубого Тихоокеанского континента".

Отметим что, данный форум создан для экономического и политического сотрудничества стран и территорий Океании. Членами организации являются Австралия, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Федеративные Штаты Микронезии, Французская Полинезия, Науру, Новая Каледония, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Королевство Тонга, Тувалу, Кирибати, Маршалловы острова, ассоциированный член – Токелау.