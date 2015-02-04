Старший советник Барака Обамы уходит в отставку

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Старший советник президента США Барака Обамы Дэн Пфайфер намерен уйти в отставку. Это может произойти уже в конце текущего месяца, сообщила на своем сайте газета The New York Times.

По сведениям издания, Пфайфер уведомил президента Обаму о своем решении. "С уходом Пфайфера Обама лишится одного из последних представителей своего ближайшего круга помощников, которые были с ним с начала первого президентского срока", - отмечается в публикации.

Белый дом подтвердил предстоящую отставку старшего советника главы государства. "Он принял решение, над которым думал продолжительное время", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Я только выигрывал от его политической смекалки. Он хороший человек и хороший друг, и мне его будет реально недоставать", - цитирует Белый дом президента США Барака Обаму.

Пфайфер начал свою работу еще во время избирательной кампании Обамы в 2008 году и стал членом его администрации в январе 2009 года, когда занял пост заместителя главы службы по связям с общественностью. Ранее Пфайфер работал в команде бывшего вице-президент США Альберта Гора, напоминает Report со ссылкой на агентство ТАСС.