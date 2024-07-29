Стармер заявил о необходимости немедленных шагов для прекращения огня в Газе

Новый глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о необходимости немедленно сделать шаги, направленные на достижение перемирия в секторе Газа.

Новый глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о необходимости немедленно сделать шаги, направленные на достижение перемирия в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам встречи двух лидеров в Париже.

"Премьер-министр заявил, что должны быть сделаны немедленные шаги к прекращению огня, чтобы заложники могли быть освобождены и появилась возможность доставить больше гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, - сказано в заявлении. - Премьер-министр повторил, что он продолжает поддерживать право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.