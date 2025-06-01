Стармер заявил, что Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов

Великобритания построит по меньшей мере шесть предприятий по производству боеприпасов и увеличит количество дальнобойных ракет на вооружении королевских ВС.

Великобритания построит по меньшей мере шесть предприятий по производству боеприпасов и увеличит количество дальнобойных ракет на вооружении королевских ВС.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.

"Мы объявляем сегодня, что мы построим по меньшей мере шесть новых заводов по боеприпасам в Великобритании, которые приведут к созданию более чем 1 тыс. квалифицированных рабочих мест в промышленности, - написал он в статье, опубликованной в еженедельной газете The Sun on Sunday . - Мы также произведем до 7 тыс. единиц дальнобойного оружия для наших вооруженных сил".

По версии премьера, "новые ядерные риски", кибератаки и углубление сотрудничества РФ с Ираном и КНДР вынуждают Великобританию укреплять национальную оборону. "Нам напрямую угрожают государства, имеющие передовые вооруженные силы, поэтому мы должны быть готовы сражаться и побеждать", - утверждал он.

Статья размещена в преддверии публикации правительством Соединенного Королевства стратегического обзора по вопросам обороны. Документ, содержащий рекомендации по укреплению обороны и перечисляющий основные угрозы стране, будет обнародован 2 июня.