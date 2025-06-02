Стармер: Великобритания должна быть готова к возможному вооруженному конфликту

Стармер заявил о необходимости военной готовности на фоне угрозы конфликта в Украине

Великобритании необходимо быть готовой к вооруженному конфликту, чтобы избежать его возникновения.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky news, об этом сегодня заявил британский премьер Кир Стармер, представляя Стратегическую оборонную программу страны.

"Убежден, что лучший способ сдержать конфликт - быть к нему готовым. Сохраняю настороженность в связи с продолжающейся угрозой со стороны России - будь то развитие событий в Украине или возможное расширение конфликта за ее пределы", - сказал он.

Также премьер пообещал обеспечивать безопасность в проливе Ла-Манш и отметил, что Лондон сотрудничает с Францией по этому вопросу.

Стармер упомянул планы нарастить оборонные расходы Великобритании до 3% от ВВП, но отказался называть срок, в который удастся достигнуть этого показателя.