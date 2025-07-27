О нас

Стармер созвал правительство из отпуска для обсуждений по Палестине

Стармер созвал правительство из отпуска для обсуждений по Палестине Премьер Великобритании Кир Стармер созвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины.
Другие страны
27 июля 2025 г. 20:01
Стармер созвал правительство из отпуска для обсуждений по Палестине

Премьер Великобритании Кир Стармер созвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, накануне более 200 политиков, в том числе из Лейбористской партии, подписали межпартийное письмо с требованием к Стармеру признать Палестину как государство.

Кир Стармер осудил гуманитарный кризис в Газе, но заявил, что вопрос требует связи с "более широким мирным процессом".

При этом официальные британские лица утверждают, что признание Палестины является вопросом "когда, а не если". Некоторые политики раскритиковали Стармера — они обвинили его в том, что акцент на признании отвлекает от разговора от гуманитарного кризиса в Газе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın baş naziri Fələstinin tanınmasını müzakirə etmək üçün hökuməti tətildən geri çağırıb

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi