Стармер созвал правительство из отпуска для обсуждений по Палестине

Премьер Великобритании Кир Стармер созвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины.

Премьер Великобритании Кир Стармер созвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, накануне более 200 политиков, в том числе из Лейбористской партии, подписали межпартийное письмо с требованием к Стармеру признать Палестину как государство.

Кир Стармер осудил гуманитарный кризис в Газе, но заявил, что вопрос требует связи с "более широким мирным процессом".

При этом официальные британские лица утверждают, что признание Палестины является вопросом "когда, а не если". Некоторые политики раскритиковали Стармера — они обвинили его в том, что акцент на признании отвлекает от разговора от гуманитарного кризиса в Газе.