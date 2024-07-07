Стармер: Решение конфликта на Ближнем Востоке должно опираться на принцип двух государств

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров со своим коллегой Беньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных разговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр Стармер заявил, что ситуация на северной границе Израиля с Ливаном вызывает большую обеспокоенность и что все стороны должны действовать с осторожностью", - отмечено в сообщении.

Стармер также заявил о приверженности Лондона "продолжать сотрудничество с Израилем для сдерживания злонамеренных угроз".

Говоря о ситуации в секторе Газа, Стармер указал на необходимость "установления режима прекращения огня, возвращения заложников и увеличения объема доставляемой гражданским лицам гуманитарной помощи". Он добавил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно основываться на принципе сосуществования двух государств.

Отметим, что Стармер занял пост премьера по итогам парламентских выборов, состоявшихся в королевстве 4 июля. В предвыборном манифесте возглавляемой им Лейбористской партии содержалось обязательство признать Палестину в качестве независимого государства.