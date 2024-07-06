Стармер представил новый кабмин Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый кабинет министров после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый кабинет министров после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Должность главы МИД досталась Дэвиду Лэмми, пост министра обороны занял Джон Хили, на должность министра финансов была назначена Рейчел Ривс, а Иветт Купер стала главой МВД.

Лорд-канцлером, министром юстиции стала Шабана Махмуд, министром здравоохранения и социальных дел - Уэз Стритинг, министром по вопросам труда и пенсий - Лиз Кэндалл, министром по делам бизнеса и торговли - Джонатан Рейнолдс, министром образования - Бриджет Филлипсон, министром транспорта - Луиз Хейг.

Эд Милибэнд, который с 2010 по 2015 год возглавлял Лейбористскую партию, занял пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Министром охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития стал Стив Рид, министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта - Лиза Нэнди, министром по делам науки, инноваций и технологий - Питер Кайл.

Бывший теневой министр иностранных дел Хилари Бенн стал в новом правительстве министром по делам Северной Ирландии, Иэн Мюррей - по делам Шотландии, Джо Стивенс - по делам Уэльса. Лидером Палаты общин британского парламента (координирует взаимодействие правительства с депутатами) и лордом-председателем Тайного совета (органа советников короля) стала Люси Пауэлл, а лидером Палаты лордов - баронесса Анджела Смит. Парламентским партийным организатором в Палате общин (главным "кнутом") был назначен Алан Кэмпбелл, генеральным прокурором (атторнеем) Англии и Уэльса - Ричард Хермер.

Подавляющее большинство политиков, которые стали министрами, последние годы входили в теневой кабинет партии - аналога действующего правительства, но у партии, находящейся в оппозиции. Как отмечают обозреватели, Стармер проявил поразительную последовательность, раздав правительственные посты тем, кто был в составе его теневого кабинета.