Стармер предложил странам Содружества закрыть тему репараций за работорговлю

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил коллегам по Содружеству обсуждать темы, нацеленные в будущее, а не скатываться в бесконечные дискуссии о выплате репараций за работорговлю.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил коллегам по Содружеству обсуждать темы, нацеленные в будущее, а не скатываться в бесконечные дискуссии о выплате репараций за работорговлю.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, об этом глава британского правительства сказал по пути на саммит объединения Соединенного Королевства и ее бывших колоний в Самоа.

"Конечно, рабство отвратительно, сомнений в этом нет. Но я лучше закатаю рукава и буду работать вместе с ними над решением проблем, которые грозят в будущем, чем тратить много времени о прошлом", - отметил Стармер.

По его словам, в ходе бесед с лидерами стран Содружества они выражали большую заинтересованность в том, "можем ли мы помочь им в работе с международными институтами, финансовыми институтами, с различными пакетами, которые им нужны сейчас в связи с текущими проблемами".

"Именно на этом я буду концентрироваться, а не на том, что закончится очень, очень долгими, бесконечными дискуссиями о репарациях из-за прошлого", - сказал Стармер.

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что страны Карибского бассейна согласились поднять на предстоящем саммите Содружества вопрос выплаты репараций со стороны Великобритании за причиненный им ущерб от работорговли. После этого представитель канцелярии британского премьера предупредил, что Лондон не намерен извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю на саммите Содружества.