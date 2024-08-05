Стармер пообещал погромщикам, что те пожалеют о своих действиях

Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях.
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Премьер-министр подчеркнул, что не боится называть беспорядки организованным жестоким ультраправым бандитизмом.
Стармер дал гарантии, что активные участники беспорядков, равно как и подогревающие ситуацию в интернете, пожалеют об этом. Он подчеркнул необходимость незамедлительного наказания всех нарушающих закон.
До этого министерство внутренних дел Великобритании выделило £30 млн на усиленную охрану мечетей на фоне протестов.