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Стармер пообещал погромщикам, что те пожалеют о своих действиях

Стармер пообещал погромщикам, что те пожалеют о своих действиях Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях.
Другие страны
5 августа 2024 г. 07:21
Стармер пообещал погромщикам, что те пожалеют о своих действиях

Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях.

Как передает Report, об этом заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Его выступление транслировал британский телеканал Sky News.

Премьер-министр подчеркнул, что не боится называть беспорядки организованным жестоким ультраправым бандитизмом.

Стармер дал гарантии, что активные участники беспорядков, равно как и подогревающие ситуацию в интернете, пожалеют об этом. Он подчеркнул необходимость незамедлительного наказания всех нарушающих закон.

До этого министерство внутренних дел Великобритании выделило £30 млн на усиленную охрану мечетей на фоне протестов.

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