Стармер обсудил с Трампом и Зеленским итоги переговоров на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после переговоров на Аляске провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные разговоры с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил итоги переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что Стармер утром присоединился к телефонному разговору с Трампом вместе с другими европейскими лидерами стран НАТО, и в скором времени сам проведет переговоры с европейскими лидерами.