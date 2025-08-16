О нас

16 августа 2025 г. 11:23
Стармер обсудил с Трампом и Зеленским итоги переговоров на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные разговоры с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил итоги переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что Стармер утром присоединился к телефонному разговору с Трампом вместе с другими европейскими лидерами стран НАТО, и в скором времени сам проведет переговоры с европейскими лидерами.

Версия на азербайджанском языке Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

