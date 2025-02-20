Стармер на фоне критики Трампа выразил поддержку Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report , об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

В ходе разговора Стармер выразил поддержку Зеленскому как демократически избранному лидеру.

"Премьер-министр сегодня вечером говорил с президентом Зеленским, подчеркнув необходимость того, чтобы все сотрудничали друг с другом. Премьер-министр выразил поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру и сказал, что откладывать проведение выборов на время войны совершенно разумно и Соединенное Королевство поступало так в годы Второй мировой войны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Премьер-министр повторил, что поддерживает осуществляемые под предводительством США усилия по достижению долгосрочного мира в Украине.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Отметим, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако, согласно украинскому законодательству , во время действия в стране военного положения запрещается проведение, в частности, президентских выборов.

С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца.