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Стармер: Лондон готов признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит политику в Газе

Стармер: Лондон готов признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит политику в Газе Великобритания готова признать Государство Палестина до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.
Другие страны
29 июля 2025 г. 20:19
Стармер: Лондон готов признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит политику в Газе

Великобритания готова признать Государство Палестина до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения конфликта на основе сосуществования двух государств. Поэтому Великобритания признает Палестину в сентябре, если правительство Израиля не предпримет значимых шагов для прекращения катастрофической ситуации в Газе", - подчеркнули в канцелярии.

По словам британских властей, Лондон ожидает от Израиля немедленного возобновления поставок гуманитарной помощи через ООН, согласия на прекращение огня, а также официального отказа от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

В случае, если эти требования не будут выполнены, Великобритания намерена признать Палестину как государство и выступить с соответствующей инициативой перед Генассамблеей ООН.

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