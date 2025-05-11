Стармер: Лондон добивается деэскалации на границе Индии и Пакистана

Британское правительство последние несколько дней ведет переговоры с Индией и Пакистаном, добиваясь деэскалации.

Британское правительство последние несколько дней ведет переговоры с Индией и Пакистаном, добиваясь деэскалации.

Как передает Report, об этом телеканалу Sky News заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Мы уже несколько дней взаимодействуем со сторонами, пытаясь добиться деэскалации. Мы ведем диалог с обеими странами, министр иностранных дел (Дэвид Лэмми - ред.) разговаривает со своими коллегами из Индии и Пакистана. Мы рады, что сегодня была достигнута договоренность о прекращении огня, и сейчас нужно, чтобы оно стало прочным и долгосрочным", - сказал Стармер, добавив, что резкое обострение в отношениях государств-соседей "вызывает крайнее беспокойство".

Отметим, что Нью-Дели и Исламабад в субботу согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море.