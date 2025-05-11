О нас

Стармер: Лондон добивается деэскалации на границе Индии и Пакистана

Стармер: Лондон добивается деэскалации на границе Индии и Пакистана Британское правительство последние несколько дней ведет переговоры с Индией и Пакистаном, добиваясь деэскалации.
Другие страны
11 мая 2025 г. 00:44
Стармер: Лондон добивается деэскалации на границе Индии и Пакистана

Британское правительство последние несколько дней ведет переговоры с Индией и Пакистаном, добиваясь деэскалации.

Как передает Report, об этом телеканалу Sky News заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Мы уже несколько дней взаимодействуем со сторонами, пытаясь добиться деэскалации. Мы ведем диалог с обеими странами, министр иностранных дел (Дэвид Лэмми - ред.) разговаривает со своими коллегами из Индии и Пакистана. Мы рады, что сегодня была достигнута договоренность о прекращении огня, и сейчас нужно, чтобы оно стало прочным и долгосрочным", - сказал Стармер, добавив, что резкое обострение в отношениях государств-соседей "вызывает крайнее беспокойство".

Отметим, что Нью-Дели и Исламабад в субботу согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot
СМИ: США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot
11 мая 2025 г. 01:18
Шахбаз Шариф: Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ
Шахбаз Шариф: Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ
10 мая 2025 г. 23:41
При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек
При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек
10 мая 2025 г. 22:11
Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым
Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым
10 мая 2025 г. 21:43
Устроившие бунт в клинике для преступников в ФРГ сдались полиции
Устроившие бунт в клинике для преступников в ФРГ сдались полиции
10 мая 2025 г. 21:21
СМИ: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
СМИ: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
10 мая 2025 г. 20:52
Аббас: Палестина стремится достичь перемирия в Газе
Аббас: Палестина стремится достичь перемирия в Газе
10 мая 2025 г. 20:32
Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине
Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине
10 мая 2025 г. 18:27
Келлог: 30-дневное перемирие между РФ и Украиной станет началом конца войны
Келлог: 30-дневное перемирие между РФ и Украиной станет началом конца войны
10 мая 2025 г. 17:51
В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России
В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России
10 мая 2025 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi